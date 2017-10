"Au aruncat cu baghete spre mine, cu Cola! Puteam sa iau pranzul! Asta nu-i fotbal!" Atac incredibil al lui Neymar dupa partida cu Marseille

Au fost tensiuni aseara pe Stade Vélodrome atat in derby-ul Marseille - PSG, cat si in tribune. Principala tinta a suporterilor echipei gazde a fost Neymar.

Jucatorul brazilian de 220 de milioane de euro a blamat comportamentul nesportiv al suporterilor lui OM in derby-ul cu PSG care s-a terminat 2-2.

Pe parcursul meciului el a fost tinta fanilor gazdelor, aruncandu-se de mai multe ori cu obiecte in directia sa. Neymar a fost trimis la vestiare, dupa al doilea galben, ce l-a obtinut dupa un duel cu Ocampos la 2-1 pentru Marseille. Spre final, Cavani le-a adus un punct parizienilor. Florian Thauvin a ratat incredibil ocazia unei mari victorii pentru Marseille la ultima faza. Chiar si in 10 oameni, echipa lui Unai Emery a ramas fara infrangere in acest sezon.

"Suporterii au aruncat cu tot felul de lucruri spre mine. Puteam sa iau si pranzul! Au fost baghete, sucuri de portocale sau Coca-Cola. Acesta nu este fotbal!

Indiferent daca a fost un meci aici sau era in Copa Libertadores, asta nu e fotbal! Nu asa ar trebui sa fie. Este ca si cum mergi la un restaurant si arunci in bucatar cu furculita si cutitul" a izbucnit Neymar la finalul partidei. Acesta a mai fost nemultumit si de usurinta acordarii celor 2 cartonase.