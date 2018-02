Are 16 ani si a fost transferat cu 25 de milioane de euro in iarna! Cine este pustiul care vrea sa o ia pe urmele lui Mbappe

A ales-o pe AS Monaco in dauna celor de la Juventus!

Reputatia celor de la AS Monaco de a dezvolta tinerele talente l-a convins pe noua senzatie a fotbalului italian, Pietro Pellegri, sa o aleaga pe campioana Frantei desi a avut oferta si de la Juventus! Monaco a platit o suma record pentru un jucator de doar 16 ani - 25 de milioane de euro!

Pellegri si-a explicat alegerea intr-un interviu pentru Corriere dello Sport: "Am ales acest proiect pentru ca ei cred mult in tiineri si le ofera oportunitati de a-si arata calitatile. Sezonul trecut am urmarit Ligue 1 si Monaco, iar echipa care a castigat titlul a avut un sezon excelent in Europa, un alt lucru care m-a facut sa vin aici.

Este insa si apropiere de casa. Monaco nu este chiar departe de Genoa si, in acelasi timp, este un club de nivel de top. Am venit aici sa-mi demonstrez calitatile, sa-mi castig locul si sa progresez in fiecare zi" a spus atacantul.