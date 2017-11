Anuntul incredibil facut de L'Equipe: ruptura totala intre Neymar si Emery! Ce a facut brazilianul in vestiar

Jurnalistii francezi scriu ca Neymar nu-l mai suporta pe antrenorul francez!

Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Turcia pe 9 noiembrie ora 20:15, Romania - Olanda pe 14 noiembrie ora 21:00 Joi, 19:00 Special: Visam la Euro! Inainte si dupa meciul cu Turcia - toate reactiile sunt la PRO X!

Lider in Ligue 1 si calificata deja in optimile Ligii Campionilor, PSG are o prima parte a sezonului cu adevarat fantastica, tripleta Mbappe - Cavani - Neymar avand prestatii extraordinare. Insa situatia din vestiarul celor de la PSG este departe de a fi una calma!

L'Equipe anunta pe prima pagina astazi ca intre Neymar si antrenorul echipei, Unay Emery, s-a produs o ruptura iremediabila. Conform jurnalistilor francezi, relatia lor este compromisa: "Se vede in atitudinea lui Neymar, este clar, uneori gesticuleaza spre acesta aratand ca nu-l vrea langa el, gestul pe care il faci cand vrei sa fii lasat in pace" scriu jurnalistii francezi conform unei surse din vestiarul lui PSG.

Mai mult, din cauza dezinteresului lui Neymar, Emery si-a schimbat anumite metode de pregatire, scurtand sedintele video de analiza ce erau criticate de Neymar in vestiar. Cand se intalnesc inainte de meciuri, indiferenta este cuvantul de ordine. L'Equipe mai scrie ca este un adevarat "razboi rece" intre Neymar si antrenor, acestia fiind dispusi sa lase deoparte situatia pana la finalul sezonului cand antrenorul francez ar urma sa o paraseasca pe PSG.