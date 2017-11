Vand un jucator de 50 de milioane ca sa cumpere de la PSG! Ce star pleaca din GALAXIA Parisului dupa transferul lui Neymar

PSG pregateste lista de plecari. Unul dintre primele nume a fost dezvaluit.

Lucas Moura a fost declarat transferabil de seici, hotarati sa puncteze la plecari pentru a nu avea probleme din cauza fair-play-ului financiar. Moura, adus de la Sao Paulo in schimbul a 45 de milioane de euro in 2013, e in atentia lui Chelsea. Pentru a-i face loc in echipa, campionii Angliei vor sa-l vanda pe fostul jucator al lui Lucescu de la Sahtior, Willian. Anuntul e facut astazi de francezii de la 'Le 10 Sport".

Dupa super afacerile facute de PSG vara trecuta, mijlocasul ofensiv de 25 de ani a pierdut mult din timpul obisnuit de joc. Din 12 etape, Moura a prins numai 5 in teren.