"Am zis portaaaar!" Dani Alves a luat locul portarului in meciul cu Sochaux, dupa eliminarea lui Trapp

PSG s-a impus cu 4-1 in meciul de cupa cu Sochaux. Di Maria a marcat un hat-trick, Cavani a punctat si el.

PSG s-a impus fara mari emotii in fata divizionarei de liga secunda Sochaux, in meciul de Cupa. Echipa pariziana a punctat prin Di Maria, de trei ori, si Cavani.

Pe final, portarul Kevin Trapp a fost eliminat, locul sau fiind luat de brazilianul Dani Alves, pentru ca Unai Emery facuse deja toate schimbarile.

Dani Alves a apucat sa stea doar 2 minute in poarta.

Wait is that Dani Alves playing goalkeeper for PSG???!! pic.twitter.com/bxQWpzshl6