Afacerea MONSTRUOASA care bate toate recordurile! Ultima NEBUNIE a lui PSG pentru Mbappe. Ce oferta a facut

PSG nu se uita la sacii cu milioane. Arunca ORICAT pentru a-l aduce pe Mbappe!

Pustiul magic al lui Monaco e disputat de gigantii Europei. Chiar daca le-ar fi transmis agentilor sai ca isi doreste sa joace pentru Real, Mbappe pare sa fie inca departe de Madrid. Jurnalistul spaniol Diego Plaza Casals sustine ca PSG s-a intors la negocierile cu Monaco fara sa mai tina cont de nicio limita! Ultima oferta a seicilor care conduc pe Parc des Princes: 140 de milioane de euro + Ben Arfa!

E de asteptat ca oferta concreta a lui PSG sa descurajeze orice alta initiativa. Atat Real, cat si City sau United au lasat de inteles ca nu vor sa ridice pragul peste 120 de milioane.

In cazul in care ar ajunge la PSG pentru suma anuntata, Mbappe ar deveni cel mai scump jucator din istoria fotbalului. Precedentul record ii apartinea lui Bale, cumparat de Real cu 100 de milioane de euro de la Tottenham in 2013.