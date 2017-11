"A inceput sa planga cand si-a dat seama ce a facut!" Dezvaluire incredibila despre Neymar! Ce a facut la cateva zile dupa ce a semnat cu PSG

Neymar este departe de a fi fericit la PSG.

Transferat in vara trecuta pentru suma record de 222 de milioane de euro, Neymar nu este deloc in apele lui. Ultima dovada: a izbucnit in plans in timpul conferintei de presa de dupa partida Braziliei cu Japonia cand a fost laudat de selectionerul Tite.

Iar spaniolii de la Marca scriu astazi ca Neymar regreta enorm ca a plecat de la Barcelona. Conform jurnalistului Marcos Lopez, nu este prima data cand Neymar plange in urma acestui transfer. El i-ar fi cerut lui Bartomeu sa anuleze semnarea contractului cu PSG!

Acesta mai dezvaluie ca in acest moment nici nu se pune problema unui transfer al lui Neymar la Real Madrid. "Real Madrid este mereu atenta la cei mai buni jucatori, cu atat mai mult la Neymar, dar in acest moment nu este nimic. Absolut nimic legat de transfer. Pe viitor, cine stie? Nici Neymar Sr nu a dat vreun semn si nici Wagner Ribeiro" mai scris jurnalistul spaniol.