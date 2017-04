4 arestati dupa ce jucatorii lui Lyon au fost BATUTI pe teren la Bastia. Tribuna de unde au plecat huliganii va fi reconstruita

Patru persoane au fost plasate in arest, dupa incidentele de la meciul dintre echipele SC Bastia si Olympique Lyon, din 16 aprilie, au anuntat surse judiciare.

Mai multi suporteri ai gazdelor au intrat pe teren duminica trecuta in timp ce jucatorii lui Olympique Lyon faceau incalzirea pentru meciul din deplasare cu Bastia, din Ligue 1, si au atacat cativa fotbalisti. Fortele de ordine au intervenit rapid pentru a-i proteja pe lyonezi. Dupa cateva minute de busculade, lovituri si insulte, Olympique Lyon a intrat la vestiare si suporterii au revenit in tribuna. Meciul a inceput cu o intarziere de 50 de minute, iar la pauza scorul a fost 0-0. In timpul pauzei, suporterii echipei Bastia au intrat din nou pe teren si l-au atacat pe portarul Anthony Lopes, ceea ce a dus la noi violente. Jocul nu s-a mai reluat dupa pauza.

In urma acestor incidente, Liga Franceza de Fotbal (LFP) a decis ca stadionul echipei Bastia sa fie suspendat in asteptarea unei hotarari definitive cu privire la incidentele grave de la partida cu Olympique Lyon. Bastia va disputa meciul urmator, cu Rennes, in 29 aprilie, pe teren neutru si fara public.

Oficialii clubului SC Bastia au decis inchiderea tribunei de est a stadionului, ca masura de precautie dupa incidentele de la meciul cu Olympique Lyon. Conducatorii gruparii corsicane au precizat ca vor reamenaja tribuna de est, de unde au patruns pe teren suporterii la meciul cu Lyon, pentru a spori securitatea pe stadionul Armand-Cesari.

In plus, SC Bastia a anuntat ca va interzice accesul pe stadion al suporterilor care au participat la incidente si care vor fi identificati. De asemenea, clubul francez va depune plangere in instanta fata de fanii care au creat incidentele si se va constitui parte civila.

