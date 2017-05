ULTIMA ORA | Verdict: amanare! Mult asteptata sentinta in cazul dezafilierii Craiovei, amanata pentru 15 iunie

UPDATE | Verdictul in cazul dezafilierii Universitatii Craiova nu va fi anuntat astazi. Judecatorii au decis sa amane anuntarea sentintei pana pe 15 iunie.

Judecatorii Curtii de Apel Bucuresti sunt asteptati sa anunte astazi verdictul final in procesul intentat de Adrian Mititelu Federatiei Romane de Fotbal si a fostilor conducatori ai FRF si LPF, Mircea Sandu si Dumitru Dragomir.

Sandu si Dragomir au fost condamnati in prima instanta, de catre Tribunalul Bucuresti, la cate trei ani de inchisoare cu suspendare. De asemenea, Mititelu a primit dreptul la despagubiri in valoare de peste 250 de milioane de euro in urma dezafilierii Universitatii Craiova.

In acest dosar, Sandu si Dragomir au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie in iunie 2013, fiind acuzati de abuz in serviciu, folosirea influentei ori autoritatii pentru a obtine pentru sine sau pentru altul bani, bunuri sau foloase necuvenite si sustragere de sub sechestru. De asemenea, FRF si LPF sunt acuzate de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor si sustragere de sub sechestru.

Procurorii au aratat in rechizitoriu ca, la 20 iulie 2011, in sedinta Comitetului Executiv al FRF, s-a hotarat excluderea provizorie a SC Fotbal Club U Craiova SA prin incalcarea grava a statutului federatiei. In acest sens, Mircea Sandu si Dumitru Dragomir si-ar fi folosit influenta si autoritatea fata de ceilalti membri ai CEx al FRF, sustin procurorii.