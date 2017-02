Ziua de care doar Talpan vrea sa se mai bucure. Ce a ramas din Steaua la 30 de ani de la Supercupa Europei

La 30 de ani de la castigarea Supercupei Europei, Steaua a devenit doar un dosar intr-o instanta.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal VINERI, LIVE la Sport.ro: 10:30 Conferinta de presa la Dinamo! 11:15 Reghe vorbeste inaintea meciului cu Gaz Metan! 14:00 Tragere la sorti optimile Europa League!

Steaua obtinea, in urma cu 30 de ani, Supercupa Europei, dupa un meci castigat, cu scorul de 1-0, la Monaco, impotriva formatiei Dinamo Kiev, care era in acel moment campioana URSS.

Steaua a obtinut dreptul de a disputa Supercupa Europei dupa ce a cucerit, in sezonul 1985/1986, Cupa Campionilor Europeni, in urma finalei de la Sevilla, cu FC Barcelona, 2-0, la loviturile de departajare. La randul ei, Dinamo Kiev se impusese in finala Cupei Cupelor, la Lyon, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Atletico Madrid.

Supercupa Europei s-a disputat la 24 februarie 1987, pe Stadionul Louis II, iar unicul gol al meicului a fost marcat de Gheorghe Hagi, din lovitura libera, in minutul 44.

Antrenorul de atunci al Stelei, Anghel Iordanescu, a folosit urmatoarea echipa: Stangaciu - Iovan, Bumbescu, Belodedici, Barbulescu - Balan, T. Stoica, Boloni, Hagi (Balint '84) - Lacatus (Majearu '89), Piturca.

Dinamo Kiev era antrenata de celebrul Valeri Lobanovski, iar din formatie faceau parte fotbalisti ca Oleg Blohin, Igor Belanov, Anatoli Demianenko, Serghei Baltacea, Vasili Rat, Oleg Kuznetov, jucatori cu multe selectii in nationala URSS.





Astazi, Steaua nu e Steaua, e FCSB, fanii au plecat de pe stadion si urmaresc meciurile declaratiilor intre Becali si Talpan, trofeele, istoria si gloriile sunt impartite in termene in instanta, iar ceea ce odata era unul dintre cele mai importante cluburi din istoria Europei de Est acum e doar un subiect de interes pentru gloria personala a generalilor.

La 30 de ani de la castigarea Supercupei Europei, stelistii nu doar privesc inapoi in timp, dar s-ar putea si intoarce in timp, daca planul armatei de a infiinta un club departamental de fotbal s-ar transforma in realitate.

Cum trateaza in schimb clubul lui Becali "lupta pentru istorie"? Pe site-ul oficial al Fotbal Club Steaua Bucuresti, in arhiva foto a clubului, singurele imagini cu Supercupa Europei nu sunt cu legende, cu momentul golului superb reusit de Hagi sau cu echipa fotografiata langa trofeu, ci cu trofeu istoric devenit obiect de decor intr-un birou.

In schimb, pe Facebook, clubul lui Becali a afisat un mesaj special in ziua implinirii a 30 de ani de la castigarea Supercupei Europei. CSA Steaua nu a fost insa la fel de vigilenta.