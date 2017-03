„Apa bei, apa joci!” se aplica doar in Romania. Lista jucatorilor care nu beau alcool dar rup plasele

Vorba preferata a fotbalistilor romani atunci cand sunt prinsi cu sticla in mana si tigara intre degete la ore tarzii din noapte in cluburi dubioase este „Apa bei, apa joci!”. Aproape de fiecare data ei sunt cocolositi de antrenori si oficiali, care le permit orice iesire necontrolata.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra! Special: Romania de Mondial! Toate informatiile, reactii si comentarii inainte, in timpul si dupa Romania - Danemarca!

Mai nou, Marius Sumudica, antrenorul campioanei en-titre a Romaniei, Astra Giurgiu, a avut o cugetare foarte inalta: "Cine nu bea, nu fumeaza si nu face pipi in chiuveta nu e fotbalist.” Poate este cunoscut Sumudica pentru discursul excentric, dar el si alti antrenori, care nu iau atitudine acum, s-ar putea sa aiba pe constiinta cateva generatii ratate de tineri fotbalisti romani, care ii urmaresc si le copiaza faptele, discursul si mentalitatea. Petre, Dudea, Nedelcearu si Olteanu sunt doar ultimul exemplu ca talentul, care nu este controlat de responsabilitate si sacrificiu, este egal cu zero.

De fapt, este o scuza permanenta care li se gaseste in ultimii ani tot mai des fotbalistilor romani sau celor care evolueaza in Liga 1, in rolul celor care vor sa ne convinga ca beau spirtoase si joaca „spirt” gasindu-se Tamas, Mutu, Marica, Dorinel Munteanu, Cristi Tanase, Gabi Matei, Stefan Nikolic etc. si chiar oficialii Stelei, Laurentiu Reghecampf si Mihai Stoica, care au fost implicati intr-un scandal rasunator in deplasarea de la Zurich.

Cert este ca in Romania, desi au aparut aparatele TRX si crioterapia, mentalitatea fotbalistilor si a antrenorilor romani a ramas la nivelul anilor '70 ai secolului trecut. Fotbalistii nu se odihnesc, nu se recupereaza si uneori par ametiti chiar si in timpul meciului. De aceea, randamentul este slab, ritmul jocurilor este laganat, jucatorii se accidenteaza des si grav, scandalurile privind viata extrasportiva agitata sunt tot mai numeroase si nici o companie serioasa nu se mai asociaza cu un club, care pare mai degraba unul de noapte decat unul de fotbal.

In fotbalul adevarat, jucatorii au constientizat ca alcoolul este un produs care trebuie evitat, daca vrei sa dai randament maxim pe teren, sa nu te accidentezi si sa iti prelungesti cariera dincolo de limita de 35 de ani. Asa se face ca, in afara de unii fotbalisti care sunt dependenti de alcool, majoritatea a redus drastic consumul, iar cativa chiar au devenit abstinenti.

Printre fostii sau actualii fotbalisti care beau apa, dar joaca fotbal de calitate superioara, se gasesc Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Harry Kane, Yaya Toure, Franck Ribery, Chicharito Hernandez, Ryan Giggs, Paolo Maldini, Grzegorz Krychowiak, Kaka, Jemaine Defoe, Roberto Baggio, Djibril Cisse, Darren Fletcher, Petr Cech sau Ruud Gullit. Fotbalisti de cea mai inalta clasa, dar care probabil s-ar fi autoexclus din fotbalul romanesc pentru ca nu sunt consumatori inraiti si nu fac pipi in chiuveta.