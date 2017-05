Vrea jucatori de la Atletico Madrid pentru Steaua Armatei! La ce meci a fost ieri Lacatus

Steaua Armatei se pregateste sa TRAIASCA dupa un an in care a facut-o doar in declaratiile CSA!

Marius Lacatus continua sa caute jucatori in ligile inferioare. Lacatus a urmarit ieri meciul dintre Regal Sport si Progresul Spartac (2-1) din semifinalele Cupei Romaniei, faza municipala. Directorul tehnic al sectiei de fotbal de la CSA si-a notat mai multe nume si va incerca sa rezolve macar o parte dintre transferuri pana la startul pregatirilor, in luna iunie.

Regal Sport este echipa Academiei Atletico Madrid si are in componenta in exclusivitate jucatori sun 18 ani!