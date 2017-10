VIDEO IREAL! Un roman de 14 ani a dat un gol mai tare ca Roberto Carlos! Cea mai tare lovitura libera a anului! Cum a marcat la seniori din lovitura libera

Pustiul Sebi Nechita are toate sansele sa devina un nume important pentru fotbalul din Romania!

Desi are doar 14 ani, Nechita e titular in Liga a 4-a, la Juniorul Suceava. Fotbalistul face parte si din nationala U15 a Romaniei. In ultima etapa din D, Nechita a marcat un gol FABULOS! Pustiul a executat o lovitura libera de la mare distanta direct in vinclul portii adverse!

Surza: GazetaSV.ro