VIDEO! Dialog incredibil intre Adrian Mititelu si Mihai Mironica, in direct la Sport.ro: "Sunteti complice la moartea Universitatii Craiova!"

Adrian Mititelu a a anuntat in direct la Sport.ro ca isi doreste sa inscrie echipa in liga a IV-a.

"Avem in plan sa inscriem echipa. Va fi razboi in continuare. Important e sa ajungem cat mai repede in Liga 1, apoi lucrurile se vor schimba" a spus Adrian Mititelu in direct la Sport.ro

Mititelu a anuntat apoi ca a scazut pretentiile financiare de la 258 de milioane de euro, la 100 de milioane de euro!

"La data excluderii, lotul echipei Universitații era de 25 de milioane de euro. Au trecut sase ani de la excludere. Dobanda legala dupa sase ani este de peste 100%. Ma astept sa primim o suma de 100 de milioane de euro din despagubiri, din clauzele jucatorilor. Se aplica clauzele de reziliere, nu valoarea jucatorilor de pe transfermarkt de la momentul respectiv. Aceste clauze sunt din 2007" a spus Mititelu.

A urmat apoi un dialog intre Mititelu si colegul nostru, Mihai Mironica, acesta spunandu-i lui Mititelu ca este "complice la uciderea celei mai frumoase echipe din fotbalul romanesc". Vezi mai sus tot dialogul