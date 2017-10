Veste uriasa pentru CSA Steaua! Meci de vis cu Rapid pe National Arena

CSA Steaua se lupta cu Rapid pentru promovarea in liga a treia.

Bate Cupa! Marti 20:30 Sepsi - Craiova, Miercuri 20:30 Sanatatea - Steaua Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Chiar daca joaca in liga a patra, CSA Steaua si Rapid au sanse mari sa doboare recordul de asistenta din Romania la meciul retur. In tur, pe Giulesti, au fost aproape 11.000 de oameni, iar stelistii vor sa inchirieze National Arena.



"Este posibil ca returul cu Academia Rapid sa se joace pe Arena Nationala. Noi am semnat un protocol cu Rapid, astfel incat ca returul sa se desfasoare aproape in aceleasi conditii. Sunt patru stadioane care indeplinesc anumite conditii si vom lua cea mai buna decizie, astfel incat suporterii si echipa sa beneficieze de tot sprijinul”, a declarat Petrea.

Oficialul gruparii bucurestene s-a aratat multumit de sectia de fotbal a clubului si nu exclude ca echipa sa fuzioneze la un moment dat pentru a putea evolua in Liga I: “Deja proiectul nostru nu mai e proiect, e o certitudine si o realitate. Ne dorim sa ne indeplinim obiectivele asumate, astfel incat in 2020 sa ne bucuram de o echipa in prima liga cu o infrastructura de exceptie. Nu e nicio problema, cunoastem ce spune legea si vom face toate demersurile astfel incat atunci cand vom promova din punct de vedere sportiv sa fim in forma organizatorica care sa ne permita participarea in Liga I. Nu stiu, vedem daca va fi o fuziune, analizam toate variantele pentru ca echipa sa fie acolo unde trebuie”.