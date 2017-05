Unic si irepetabil! 10 momente din halucinantul fotbal din Romania demne de Cartea Recordurilor! Cum arata scenariul de film HORROR pentru FRF

Eternul si fascinantul fotbal romanesc s-a intrecut in acest sezon in momente controversate.

Liga 1 a fost mereu un fenomen. De cele mai multe ori, din cele mai gresite motive. In ultimul an insa evenimentele controversate, amuzante sau revoltatoare s-au succedat intr-o viteza coplesitoare.

Ce putem remarca intr-un sezon in care Viitorul este campioana Romaniei? Nici macar ultima parte a intrebarii nu este o certitudine! Iata cele 10 momente unice din fotbal care au avut loc toate in Romania.

1. Titlul decis la TAS

Avem o campioana: FC Viitorul. Insa acest lucru s-ar putea schimba! Campioana poate fi schimbata la TAS din cauza unui regulament ambiguu care le da sperante stelistilor. Culmea, acestia nu vor neaparat trofeul, ci sa se afle pe culoarul campioanelor in preliminariile Ligii Campionilor. O spune Gigi Becali cel care a cumparat vedetele fostei campioane, Astra, dar a ajuns sa spere ca TAS va decide in favoarea echipei sale.

2. Dinamo vs Dinamo 2

In 16-imile Cupei Romaniei am avut parte de un duel palpitant intre Dinamo si .. echipa a 2-a a clubului! Meci oficial, cu miza calificarea in optimi. Dinamo (prima echipa) s-a impus cu 2-1. Golul decisiv? Autogol!

3. Scenariu de groaza pentru FRF

FC Voluntari s-a calificat in finala Cupei Romaniei unde o va intalni pe Astra Giurgiu. Scenariul de cosmar prinde contur - doua orase care nu pot umple National Arena nici daca sunt prezenti toti locuitorii, Ovidiu si Voluntari, pot avea reprezentantele in meciul dintre echipele sezonului actual.

4. Lasati-ne sa ne pregatim de Cupa Romaniei

Steaua a cerut excluderea Craiovei din Liga 1 pentru ca a folosit mai multi juniori la duelul cu Viitorul din campionat. Acestia au motivat decizia prin faptul ca isi vad propriul interes: accederea in finala Cupei. Odihniti, jucatorii Craiovei au reusit sa nu isi creeze decat o ocazie in returul cu Voluntari cand aveau nevoie obligatoriu de un gol!

5. Primul meci in care ambele echipe pierd cu 3-0

Astra s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa 7-1 la general cu ACS Poli Timisoara. Echipa lui Sumudica era insa sa piarda partida inainte sa inceapa (sau cel putin asa se credea). Junior Morais a fost trecut pe lista inaintea partidei desi era suspendat. Oficialii campioanei din 2016 au aflat in timp util si l-au scos din echipa. Cei de la ACS nu au facut insa acest lucru! Josip Soljic a jucat 90 de minute desi era suspendat! Mai are sens sa piarda la masa verde? Ce s-ar fi intamplat daca ambele echipe foloseau jucatori suspendati? Intrebari fara raspuns.

6. Steaua sau FCSB?

O buna parte din acest sezon prima pagina a fost tinuta de scandalul dintre echipa lui Becali si echipa Armatei. Oficial, Steaua lui Becali este FCSB. Insa majoritatea fanilor vin la stadion pentru Steaua, nu pentru FCSB. Iar situatia ramane confuza chiar si pentru cei documentati.

7. Tricourile scrise cu carioca la Cupa Romaniei

ASA Targu Mures vs ACS Poli Timisoara - meci din Cupa Romaniei in luna decembrie. Niciunul dintre echipamentele cu care s-au deplasat oaspetii la stadion nu a fost acceptat - cei de la ACS au folosit tricouri albe din bumbac peste echipamentul de joc, trecand numerele cu carioca!

8. Barboianu a asteptat 30 de minute cu piciorul rupt un medic

Au fost intamplari amuzante, a fost insa si un caz revoltator! Stefan Barboianu a suferit o ruptura a ligamentelor la ASA - Concordia, insa a asteptat in ambulanta 30 de minute dupa un medic! Cei 2 medici aflati in tribune nu au putut pleca de pe stadion deoarece cei de la ASA nu au asigurat un alt doctor. Astfel, suferinta lui Barboianu a fost ameliorata cu .. o patura!

9. ASA Targu Mures n-a avut bani pentru incalzirea gazonului

Doar 45 de minute a durat partida dintre ASA Targu Mures si Pandurii din finalul sezonului trecut. Din lipsa banilor, cei de la ASA nu au dat drumul la incalzirea gazonului iar prima repriza s-a disputat pe terenul devenit patinoar. Jucatorii celor de la Pandurii au refuzat sa mai joace in repriza a 2-a iar meciul a fost pierdut la masa verde de gorjeni.

10. Ganea si Ana Maria Prodan

Un scandal demn de tabloide a izbucnit cand Ionel Ganea a sugerat subtil o idila intre Ana Maria Prodan si Dan Alexa. Nu s-a creat un scandal foarte mare. Din contra, ulterior Ganea a ajuns antrenor la ASA Targu Mures la recomandarea agentului!

