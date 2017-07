Un oras fara echipa in prima liga primeste stadion de 22 de milioane de euro! Decizia luata de Guvern, dupa ce a ales si Alexandria pentru o investitie enorma

Ramase in urma cu angajamentele luate fata de UEFA in momentul primirii organizarii unor meciuri de la EURO 2020, autoritatile romane cauta solutii. Pe langa cele patru stadioane bucurestene pe care s-a angajat sa le renoveze, Romania trebuie sa mai faca alte 400 de facilitati.

Guvernul Romaniei a decis sa faca doua noi stadioane in orase fara echipe de prima liga! Pe langa arenele Ghencea, Giulesti, Stefan cel Mare si Arcul de Triumf, din Bucuresti, ministrul dezvoltarii regionale, Sevil Shhaideh, anunta ca se vor face stadioane de 40 de milioane de euro la Alexandria si Targoviste.

Potrivit ministrului Sevil Shhaideh, Federatia Romana de Fotbal si cea de Atletism au cerut stadioane noi. Orasele ar fi fost alese pentru a respecta o raza limita de 100 de kilometri de Bucuresti, necesara pentru obtinerea organizarii unor turnee.



"Nu vorbim despre un stadion, ci despre un complex sportiv, care are si piste de atletism si altele. Daca discutam de initierea unui obiectiv de o asemenea anvergura, cu toate ca lumea se pricepe la fotbal, chiar si consilierii primului ministru, cei mai in masura sunt oamanii de la federatii: Federatia Romana de fotbal si cea atletism. Mai exista in pregatire un alt complet sportiv la Targoviste, pentru a ne inscrie in aceasta raza de 100 de kilometri vis-a-vis de Bucuresti, pentru organizare de turnee. Dezvoltarea echilibrata nu se realizeaza doar in municipiile poli de crestere. E timpul sa incetam aceste corelari, cu provenienta liderilor politici din anumite judete. Vorbim despre colectivitati locale, beneficiari directi", a spus miercuri viceprim-ministrul si ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, Sevil Shhaideh.

In aceste conditii, anunta Guvernul Romaniei, care a dat deja o hotarare de guvern (HG), investitia va fi derulata prin Compania Nationala de Investitii (CNI). La Alexandria vor merge 55,7 milioane lei (12,2 milioane euro) pentru un stadion de aproximativ 6.000 locuri, in timp ce la Targoviste o suma aproape dubla - 22 milioane euro, pentru un stadion de 12.000 locuri.

ProSport scrie ca stadionul din Alexandria se va construi intr-un parc in care s-au investit 6,5 miliarde de lei pentru reabilitarea Padurii Vedea. Aceasta padure va fi defrisata, desi in apropiere exista si un teren viran la fel de mare, dar si actualul stadion al orasului.