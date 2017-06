Un nou transfer la CSA Steaua! Ce portar a transferat Lacatus in urma cu putin timp

Dupa ce a transferat toti jucatorii de la Regal, Marius Lacatus a mai facut un transfer important la CSA Steaua!

Portarul Claudiu Chis s-a despartit de Petrolul si a batut palma cu CSA Steaua, care i-a oferit un contract pe patru ani. Chis a mai jucat la Zalay, Juventus, Chindia si Berceni, inainte sa promoveze cu Petrolul in liga a treia.



"Am avut mai multe oferte de la echipe din Liga 2, dar sunt in discutii destul de avansate cu CSA Steaua. Este un proiect destul de ambitios si care promite. Pentru mine este foarte important acest transfer, avand in vedere ca am ocazia sa lucrez cu niste oameni mari. Chiar daca vom incepe din Liga a IV-a, conditiile sunt de liga a doua, chiar si de prima liga", a declarat Claudiu Chis, pentru sportulsalajean.ro.



"Domnul Lacatus ma stia si m-a vazut cand eram la Petrolul si la Juventus. Ma bucur ca sunt in atentia lor. Deja m-am inteles cu cei de la CSA Steaua si mi s-a propus un contract pe 4 ani, ceea ce arata ca oamenii isi doresc sa investeasca in mine. in plus, obiectivul echipei este promovarea in fiecare an”, a mai spus goalkeeper-ul de 25 de ani.

Activitatea la noua sectie de fotbal de la CSA este intensa. Clubul organizeaza intre 19 si 24 iunie si 24 si 29 iulie preselectii pentru grupele de copii si juniori pentru grupele 2001-2010.