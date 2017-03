Un nou termen in dosarul dezafilierii Craiovei: Mititelu, Sandu, Dragomir si Duru sunt ACUM in fata judecatorilor

Juventus - Barcelona, marti, 11 aprilie, 21:45, IN DIRECT la ProTV! Bucurati-va de fotbal

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

UPDATE | Se asculta inclusiv o inregistrare din cadrul unei emisiuni TV, in care Victor Piturca a intervenit telefonic

UPDATE | Viorel Duru, presedintele Comisiei de Licentiere, vorbeste si el in fata judecatorilor

UPDATE | Judecatorii au decis ascultarea unei probe audio, inregistrata la data de 08.07.2011, cu ocazia Comitetului Executiv al FRF

Astazi are loc un nou termen, care ar putea fi decisiv, in dosarul dezagilierii Universitatii Craiova. Adrian Mititelu s-a prezentat in fata judecatorilor cu mai multe documente care, spune el, demonstreaza ca formatia sa nu incalcase statutele FRF la acel moment.

Fostul presedinte al FRF, Mircea Sandu, precum si cel al Ligii, Dumitru Dragomir, condamnati in prima instanta la cate trei ani de inchisoare cu suspendare, se afla si ei in sala de judecata.

In prima instanta, Mititelu a castigat despagubiri de aproximativ 240 milioane de euro din partea lui FRF si LPF, cele doua entitati avandu-i la momentul dezafilierii in frunte pe Sandu si Dragomir.