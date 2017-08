Un nou dezastru pentru echipa care a luat 16-0 in prima etapa. Foresta e condusa la scor si in etapa a doua, pe teren propriu

Foresta Suceava are parte de un debut dezastruos in Liga a II-a. Formatia bucovineana, care are grave probleme financiare si este fortata sa foloseasca juniori, a pierdut cu 16-0 in prima etapa, in fata Ripensiei Timisoara.

Foresta a debutat cu un 0-16 in prima etapa a ligii secunde si este pe cale sa bifeze o noua infrangere la scor in etapa a doua. Moldovenii sunt condusi cu 4-0 de ASA Targu Mures, in repriza secunda.

ACUM LIVE IN LIGA A DOUA

CS Afumati 0-1 AFC Hermannstadt

Dunarea Calarasi 1-1 CS Mioveni

Foresta Suceava 0-4 ASA Targu Mures

Luceafarul Oradea 1-0 Ripensia Timisoara

Pandurii 1-2 Chindia Targoviste

Satu Mare 1-0 Academica Clinceni

Sportul Snagov 1-0 Balotesti

UTA 0-0 Metaloglobus