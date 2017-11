Joaca la ultimul loc din Liga a 2-a din Romania, dar a fost convocat in premiera la nationala! Cine este jucatorul de 22 de ani

Togo a ratat calificarea la Campionatul Mondial din Rusia.

Mijlocasul de 22 de ani al celor de la Foresta Suceava, Charles Acolatse, a fost convocat in premiera la nationala statului Togo! Jucatorul francezo-togolez a venit in Romania in vara de la Les Herbiers, echipa aflata in liga a 3-a din Franta.

In ciuda startului foarte slab de sezon al echipei, Foresta avand mari probleme financiare ce au creat posibilitatea renuntarii la locul din liga a 2-a, Acolatse a reusit sa impresioneze suficient pentru a fi chemat la nationala in care joaca Emmanuel Adebayor, fostul atacant de la Tottenham si Arsenal, ajuns intre timp la Istanbul Basaksehir.

Charles Acolatse a jucat 7 meciuri pana acum in tricoul Forestei si a marcat un gol in ultima partida, o infrangere cu 2-3 in fata celor de la UTA.