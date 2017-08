"Am decis sa ma retrag!" Un fost atacant de la Dinamo si-a incheiat cariera la 29 de ani! Care e motivul

Liviu Ganea, fostul atacant al lui Dinamo, a anuntat ca se va retrage din fotbalul profesionist din cauza problemelor musculare pe care le-a avut de-a lungul timpului.



Fostul jucator al lui Dinamo care a facut parte din lotul care a cucerit ultimul titlu se retrage la 29 de ani.

"Am decis ca e mai bine asa. Am avut si anumite probleme medicale, am decis ca e mai bine sa ma opresc. Am avut probleme care au tot recidivat, iar toate cluburile erau reticente daca sa ma mai transfere sau nu. Nu am vrut sa mai tradez increderea oamenilor, sa vin sa joc cinci etape si apoi sa ma accidentez iar. Asa ca am spus stop", a declarat Ganea.

Ganea a marcat pentru Dinamo 11 goluri in 55 de meciuri, fiind legitimat intre 2005 si 2011. Acesta a fost deseori imprumutat la diferite echipe din Liga 1 sau liga secunda, evoluand pentru echipe precum CS Otopeni, Astra Ploiesti, CFR Cluj, Concordia Chiajna, FC Brasov, CSM Poli Iasi si Academia Clinceni. A jucat si pentru U17, U19 si U21, dar si intr-un meci pentru nationala mare.