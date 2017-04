Un angajat al LPF a murit aseara intr-un accident. Masina era detinuta de presedintele LPF, Gino Iorgulescu

Autoritatile continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care a avut loc accidentul.

Barbatul care a murit in accidentul de vineri seara, din judetul Constanta, cand masina in care se afla a fost lovita de un tren de marfa, conducea un autoturism apartinand presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, era angajat al LPF in functia de administrator, iar pe pagina sa de Facebook apare in imagini cu Angelina Jolie in perioada cand barbatul a lucrat la o firma de securitate si asigura protectia artistei.

Pe pagina sa de Facebook, scrie ca barbatul era angajat al Ligii Profesioniste de Fotbal, iar anterior fusese angajat la o firma de securitate.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina, vineri seara, la un accident in care au fost implicate un autoturism Q7 si un tren de marfa, ce se deplasa de la Medgidia la Tulcea, evenimentul petrecandu-se intre localitatile Tariverde si Mihai Viteazu.