ULTIMA ORA | Un fost patron din Liga I, retinut pe aeroportul Otopeni. Era dat in urmarire internationala din 2016

Alin Simota, fostul patron al Jiului Petrosani, a fost retinut astazi pe aeroportul Otopeni - Henri Coanda, anunta News.ro. Acesta a fost deja incarcerat la Penitenciarul Rahova, el avand de ispasit o pedeapsa de doi ani cu executare.

Omul de afaceri a dat in urmarire internationala la inceputul lui 2016, dupa ce a fost condamnat la sase luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu. El mai avea o pedeapsa de doi ani cu suspendare pentru conflict de interese, care s-a activat in momentul primirii celei de-a doua pedepse.

La scurt timp dupa ce a fost condamnat, Simota a fugit in Emiratele Arabe si in ultimul an a locuit la Dubai, de unde obisnuia chiar sa posteze imagini pe retelele de socializare.

Astazi, Simota a fost retinut pe aeroportul Otopeni, in timp ce incerca sa revina in tara!

Simota a fost finantator al Jiului Petrosani incepand cu 1998 si a candidat la primaria orasului din Defileul Jiului in 2008.