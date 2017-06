ULTIMA ORA | Mititelu reactioneaza dur dupa verdictul Curtii de Apel: "O decizie miseleasca si criminala! In Romania, justitia e o iluzie"

Adrian Mititelu a reactionat printr-un mesaj postat pe Facebook, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti i-a achitat pe Mircea Sandu si Dumitru Dragomir in dosarul dezafilierii Craiovei.

Romania in sferturi la Europeanul de Minifotbal! Joi, 21:00, in direct la Sport.ro!

"O decizie miseleasca, criminala si total nedreapta! In Romania europeana, justitia e doar o iluzie! Am luptat 6 ani impotriva acestei organizarii criminale cu speranta ca totusi se face dreptate! Am fost, se pare, un naiv! Magistratii care astazi au luat o astfel de decizie vor purta aceasta uriasa povara toata viata! In plina democratie mi-a fost confiscata o societate in care am investit zeci de milioane de euro! Oricum, vreau sa stiti ca eu am facut tot ce este omeneste posibil pentru a aduce clubul inapoi, dar, din pacate, nu am reusit. Peste ani, probabil foarte multi, se va face dreptate intr-un final, insa pana atunci vor fi multe suferinte. Regret enorm ca v-am dezamagit", a scris Adrian Mititelu pe Facebook.