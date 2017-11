ULTIMA ORA | Academia Rapid poate pierde promovarea la tribunal! Decizia luata astazi de judecatori

Probleme pentru Academia Rapid. Echipa risca sa nu poata promova in liga a treia.

Judecatoria Sectorului 1 a respins cererea prin care Academia Rapid solicita dreptul la personalitate juridica printr-o alta asocitie, Asociația Club Sportiv Academia Rapid 1923. Decizia nu este definitiva si poate atacata prin recurs in termen de cinci zile.



Fara personalitate juridica echipa nu poate promova din liga a patra. Regulamentul ligii a treia prevede ca cluburile sa aiba personalitate juridica. In plus, Academia Rapid nu poate obtine nici finantare din partea Primariei Sectorului 1 daca decizia este pastrata.