Uite stadionul, nu e stadionul! Arenele din Tg. Jiu si Arad nu pot fi inaugurate mai devreme de primavara lui 2018

Nivelul investitiei combinate in cele doua stadioane din Tg. Jiu si Arad depaseste 30 de milioane de euro.



Noul stadion din Tg. Jiu, pentru constructia caruia Compania Nationala de Investitii (CNI) a cheltuit pana acum 20 de milioane de euro, trebuia sa fie inaugurat pe 31 iulie 2017. Desi lucrarile sunt aproape finalizate, arena nu va putea fi data in folosinta mai devreme de luna aprilie 2018, in conditiile in care Primaria a solicitat de la Ministerul Dezvoltarii o noua suma pentru a reincepe lucrarile de finisare, dar nu a primit niciun raspuns pana in acest moment.



Municipalitatea intampina probleme in sustinerea proiectului, desi a contractat in aceasta vara un imprumut de 10 milioane de lei, bani care erau necesari pentru asigurarea cofinantarii lucrarilor la Stadionul Municipal. Banii trebuie returnati in termen de doi ani, dar institutia a ajuns acum sa plateasca lunar o rata de aproximativ 350.000 de lei, ca efect al cresterii indicelui ROBOR. Marcel Romanescu (PNL) este primarul municipiului Tg. Jiu din iunie 2017, dupa ce fostul edil, Florin Carciumaru (PSD), a demisionat in momentul in care a fost ales senator.



Nu este clar daca Pandurii, clubul aflat in insolventa pentru salvarea caruia edilii au justificat urgenta inceperii constructiei stadionului, va mai apuca sa joace aici, in conditiile in care urmatorul termen acordat de judecatorul sindic de la Tribunalul Gorj, dupa ce administratorul judiciar a cerut falimentul, este 17 ianuarie 2018. In acest campionat, gorjenii au jucat meciurile de pe teren propriu pe demodatul stadion din Motru, iar locul ocupat in clasamentul Ligii a 2-a este unul retrogradabil.



O situatie la fel de ciudata gasim si la Arad. Pentru reconstructia Stadionului Municipal "Francisc Neuman" din Arad s-au alocat 32.733.275 lei (aproximativ 7 milioane de euro), cu TVA, din partea Primariei Arad, care a beneficiat de o cofinantare de 2,5 milioane de euro din partea Companiei Nationale de Investitii (CNI). Desi termenul de finalizare era toamna anului 2017, se pare ca lucrarile de finisare nu vor putea fi finalizate mai devreme de primavara anului viitor.



UTA, echipa pentru care se construieste stadionul, se zbate la jumatate clasamentului Ligii a 2-a si probabil ca va disputa meciurile de pe teren propriu ramase din acest sezon tot in comuna Siria, din cauza ca, in loc sa se concentreze pe finalizarea lucrarilor la Stadionului Municipal "Francisc Neuman", edilii au deschis un al doilea santier, de mai mica amploare, la Stadionul "Motorul". Acesta era locul unde "ros-albii" urmau sa joace pana se finalizau lucrarile la arena principala a orasului. Lucrarile la "Motorul" s-au gripat, desi s-au ridicat si o mare parte din tribune. A intervenit o problema cu gazonul, deoarece prima licitatie a fost contestata si finalizarea lucrarii nu pare sa fie posibila mai devreme de vara anului 2018. Deci, UTA nu dispune in acest moment de un stadion decent, pe masura istoriei sale, dar, in vara anului viitor, daca nu apar alte probleme juridice si de finantare, primarul Gheorghe Falca (PNL, fost PDL; aflat in functie inca din 2004), promite ca va avea doua arene noi la dispozitie.