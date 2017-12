"UEFAntasticii", invinsi de dinamovisti! Radoi, la un pas sa fie eliminat si la un meci amical de fotbal in sala :)

Radoi si Dica fac din nou echipa, iar azi au jucat impotriva lui Dinamo. Kirita si Prunea le-au stricat ziua!

Dica a dat singurul gol al stelistilor, iar Dinamo a castigat cu 2-1. Kirita a fost omul derbyului jucat in sala.



"Eu, in cariera mea, am 9 derby-uri jucate, dintre care 6 castigate. Asta e al 7-lea si ma bucur tare mult!", a declarat Giani Kirita.



Coltescu a arbitrat meciul de la Craiova. Radoi putea fi eliminat.



"Ma asteptam sa fie terenul mai mare, ca sa bag si alunecari, fara alunecari mi-au luat toate calitatile!", a declarat si Mirel Radoi.