U. Cluj se transforma dupa modelul lui Hagi. Academia de 2 milioane de euro care apare la Cluj

Echipele de traditie se inghesuie in liga a patra.

Acolo sunt sanse mari ca stadioanele sa fie pline. Mai ales daca se face liga fantastica - propunerea lui Sabau de la U Cluj.

In liga a patra, Steaua armatei poate juca in serie cu Rapid, U Cluj, Otelul si Petrolul. E propunerea lui Sabau.

Reporter: Ar fi mult mai multi suporteri in tribune, decat in Liga I? //

Sabau: Cu siguranta. Ma uit la meciurile din Liga I, unde vezi cinci sute, doua sute de suporteri, iar U Cluj are 1500, 2000, 2500 de suporteri.

"Ar fi spectacol.. si-n tribune si cred ca si pe teren", spune Gabi Giurgiu.

Fanii au aprins torte la reunirea lui U Cluj. Dupa modelul Hagi, U Cluj isi va deschide o academie de doua milioane de euro.

"Da, este un model pe care noi vrem sa-l copiem, cat se poate, dar sa ne punem si noi amprenta pe acest proiect"