Transfer URIAS pentru Junior Moraes! La ce echipa MILIONARA a ajuns jucatorul la care Steaua a visat 3 ani

Junior Moraes a parasit-o pe Dinamo Kiev pentru un contract de milioane!

Brazilianul de 29 de ani a fost imprumutat pana la vara in China, la unul dintre cluburile care au investit cei mai multi bani in transferuri iarna asta! Moraes va juca la Tianjin Quanjian, echipa nou-promovata in Superliga. Antrenata de Fabio Cannavaro, Quanjian are in lot nume uriase ca Witsel si Pato! Cei doi au costat-o pe Quanjian 40 de milioane de euro si castiga sume uriase. Witsel ia nu mai putin de 20 de milioane de euro anual in Asia!

Moraes e unul dintre cei mai valorosi stranieri din istoria campionatului Romaniei. Ajuns la Gloria Bistrita in 2010, Moraes a impresionat si s-a aflat timp de 3 ani pe lista de favoriti a lui Gigi Becali. Brazilianul a trecut pe la TSKA Sofia, apoi pe la Metalurg Donetk, inainte sa fie luat de Dinamo Kiev.

Inainte de transferul sau, Quanjian i-a mai vrut in atac pe Rooney si Aubameyang, insa n-au putut sa-i convinga sa plece de la United, respectiv Dortmund.