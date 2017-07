Transfer record pentru Liga a 2-a din Romania. Golgheterul de 19 ani de la UTA a semnat azi cu Esbjerg

Adrian Petre a marcat 34 de goluri in 42 de meciuri.

Adrian Petre a reusit sa inscrie 34 de goluri in 42 de meciuri sezonul trecut pentru UTA. Acesta a fost dorit si de Southampton, dar si de Steaua, insa aradenii au refuzat ambele oferte.

Atacantul de 19 ani a semnat cu Esbjerg, suma de transfer fiind in jur de 500.000 de euro, un nou record pentru Liga a 2-a din Romania.

"Pe parcursul acestui sezon am avut propuneri de la cluburi importante. Ar fi o lipsa de respect sa ma folosesc acum de numele lor, dar presa a semnalat cateva dintre ele. Am cantarit fiecare dintre oferte si impreuna cu agentul meu am hotarat sa alegem Esbjerg. Mi-a placut proiectul lor bazat pe jucatori tineri si a contat ca m-au dorit foarte mult. Nu sunt adeptul de a incheia acum un contract cu un club urias, doar de dragul de a semna si sa-mi diminuez astfel sansele de a juca.

Sunt constient ca mai am mult de munca pana cand sa pot juca la cel mai inalt nivel si vreau sa-mi construiesc cariera pas cu pas. De aceea, Esbjerg este cea mai potrivita alegere pentru stadiul actual al carierei mele. E un club unde vreau sa joc constant si sa ma perfectionez.", a spus Adrian Petre pentru Sport.ro.