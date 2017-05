"Totti a venit si mi-a zis ca renunta la 1 milion din salariu, numai sa vin la Roma" Mutu a povestit episodul

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV

Francesco Totti se desparte de AS Roma in aceasta vara si se pregateste sa puna punct unei cariere fabuloase. Totti a jucat de-a lungul timpului impotriva mai multor jucatori romani, insa Adrian Mutu are o poveste unica ce il are in prim plan pe marele Totti.

Iata mesajul lui Mutu mai jos:

"Unul dintre idolii mei se retrage, unul dintre cei mai buni decari din lume, unul ce mi-a marcat copilaria nu doar cu clasa si stilul sa, ci si cu golurile incredibile. Francesco, a fost o onoare sa joc impotriva ta, te admir pentru meciurile facute. Atat ca jucator cat si ca om, nimeni nu poate spune nimic despre el. O sa va spun un episod care o sa imi ramana mereu in minte.

Tin minte cand am jucat cu Roma, cand ma pregateam sa plec de la Fiorentina, si dupa meci Francesco a venit si mi-a spus, "Adri, renunt la 1 milion din salariul meu numai sa vii sa joci cu minte in atac la Roma, vrei sa vii?". Sa fiu sincer, la acel moment nu mi-am dat seama ce se intampla, iti dai seama, Totti ma ruga asa ceva. Dupa ce m-am gandit mai mult, am tinut cont de dragostea suporterilor Fiorentinei si am vorbit si cu Cesare Prandelli, care mi-a spus ca daca eu plec el isi da demisia, si am decis sa refuz oferta, dar respectul meu peste acest om a crescut enorm.

Din nefericire, timpul castiga mereu, chiar si impotriva unuia dintre cei mai mari gladiatori ai Romei!

Chapeaux, France!"