Stelistii vor juca ultimul meci din 2017 in Ghencea! Anuntul facut dupa partida din ultima etapa  

CSA Steaua va juca ultimul meci din 2017 in Ghencea. Echipa coordonata de Marius Lacatus a castigat partida din aceasta etapa, scor 4-0 cu Metaloglobus, confruntare care ar fi trebuit sa fie ultima pe teren propriu din acest sezon.

Imediat dupa victoria cu Metaloglobus, Asociatia Stelistilor 1947 a anuntat ca si partida cu AS Romprim se va juca in Ghencea, desi CSA Steaua este echipa oaspete.

"Ultimul meci din acest an, considerat deplasare la Romprim, se va juca in Ghencea, in urma demersurilor sustinute de asociatie, pentru a putea fi aproape de echipa noastra, intr-un moment in care o putem impinge acolo unde ii este locul: pe pozitia de lider din Liga a IV-a! Sambata, 25 noiembrie, suporterii stelisti sunt asteptati in Ghencea, pentru partida care o poate duce pe Steaua pe primul loc in clasament”, se arata intr-o postare pe pagina de facebook a Asociatiei Stelistilor 1947.

Partida cu Romprim se va disputa sambata viitoare, cu incepere de la ora 14:00. Meciul se va disputa pe terenul cu numarul 5 din Ghencea.