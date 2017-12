Steaua nu intra in vacanta! CSA mai joaca doua meciuri si dupa incheierea sezonului oficial

Stelistii din liga a 4-a amana vacanta de sarbatori.

Echipa lui Lacatus mai are doua meciuri amicale dupa ce jocurile oficiale din campionat si Cupa s-au incheiat.

Astfel, Steaua va juca maine pe teren propriu in fata lui CSO Bragadiru, lider in liga a 4-a Ilfov, in timp ce saptamana viitoare o va intalni pe Viitorul Domnesti, club din liga a 3-a, tot in Ghencea.

Steaua e lider in L4 Bucuresti la finalul primei parti a campionatului.