Steaua joaca ACUM in Cupa cu Progresul 2005! Rezultat surpriza la pauza

Steaua Armatei nu vrea doar locul 1 in Liga a 4-a Bucuresti. Isi propune sa castige si faza locala a Cupei Romaniei.

Joi, 19:00 Special: Visam la Euro! Inainte si dupa meciul cu Turcia - toate reactiile sunt la PRO X! Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Turcia pe 9 noiembrie ora 20:15, Romania - Olanda pe 14 noiembrie ora 21:00

Steaua 1-1 Progresul 2005 (43 Lolescu / 33 Cernat)



Frigul din Ghencea ii tine pe jucatorii de rezerva bine impachetati pe margine. :)

In campionat, cele doua echipe s-au intalnit pe 15 septembrie. Atunci, Steaua a castigat cu 15-0! Prgresul are golaveraj 37-63 dupa 11 etape in D-ul din Bucuresti, unde e abia a 11-a.