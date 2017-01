Steaua Armatei e asteptata in Liga a 5-a de...Benfica. Echipa din Bucuresti are si ea aceeasi stema precum cea de la Lisabona :)

Piturca isi anunta revenirea pe teren. Campioni ai Europei in '86, Piturca si Tudorel Stoica vor sa joace pentru Steaua Armatei in Liga a 5-a, unde-i asteapta CS Dinamo, AFC Rapid, Vis de Bucuresti si...Benfica.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Piturca n-a mai jucat de 27 de ani, dar vrea sa revina pe teren in Liga a 5-a, la Steaua Armatei, impreuna cu Belodedici si Tudorel Stoica. Steaua Armatei poate avea derby cu rapidistii si dinamovistii. In Liga a 5-a joaca si Benfica Bucuresti.

Jucatorii Benficai, care au pe tricouri aceeasi emblema precum echipa de la Lisabona, asteapta cu nerabdare.

"Va dati seama, o sa ne uitam la ei ca la televizor. Am vrea sa jucam impotriva unor astfel de fotbalisti. Cred ca as face si eu fata, chiar daca am cateva kilograme in plus", spune Ionut Preda, antrenor-presedinte la Benfica Bucuresti.

Primul antrenament in 2017 a fost fara minge pentru jucatorii divizionarei de liga a 5-a. Au fost pusi sa dea zapada de pe teren.

"Hai, veniti incoace, lasati vrajeala. Lasati mingea si luati lopetile, ca asta e incalzirea de azi", a fost mesajul antrenorului :)