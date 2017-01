"Sper sa nu ajung in situatia asta! Ar fi rusinos!" Anuntul lui Lacatus despre antrenorul de la CSA Steaua

In timp ce Talpan cere ca Steaua lui Becali sa nu mai inceapa meciurile din 2017, CSA Steaua nu a reusit sa-si gaseasca antrenor :)

Marius Lacatus trebuie sa gaseasca un antrenor dispus sa preia CSA Steaua din liga 5-a sau a 4-a. Lacatus spera sa nu fie el cel care va antrena echipa.

"Sper sa nu ajung in situatia sa antrenez in Liga 4. Ar fi rusinos pentru mine daca nu sunt in stare sa gasesc solutii. Sper sa vina un antrenor cu un staff tehnic. in momentul in care vom purta discutii le voi prezenta proiectul pe termen destul de lung, patru ani de zile pina am putea promova in Liga 1. Contractul antrenorului va fi la fel de lung ca si al meu la acest club"

"Am discutat cu cativa antrenori, dar inca nu am ajuns la un acord cu cineva. Cu cine am vorbit pina acum nu a fost dispus sa imi accepte propunerea. Voi discuta si cu Adrian Bumbescu deoarece pe el il avem la noi la club si cunoaste foarte bine proiectul nostru. Vom vedea ce o sa iasa in zilele urmatoare. Insa va asigur eu ca pana la urma o sa gasim o solutie", a declarat Lacatus pentru Fanatik.