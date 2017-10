Situatia incredibila in care au ajuns mai multi fost campioni ai Unirii Urziceni: Bucsaru le-a dat case, dar au ajuns sa fie EVACUATI

Mai multi fost campioni de la Urziceni risca sa ramana pe drumuri! Patronul le-a oferit jucatorilor case in loc de bani, le-a promis ca le plateste ratele, dar n-a facut-o!

In loc de salarii, Dumitru Bucsaru le-a oferit mai multor fotbalisti case in coplexul construit de el la 20 de kilometri de Bucuresti. Le-a promis ca plateste ratele, dar n-a dat niciun ban. Firma lui Bucsaru a intrat in insolventa, iar lichidatorul a castigat procesul si ca sa-si recupereze banii trebuie sa vanda casele!

Familia fostului jucator Razvan Paduretu risca sa ajunga pe drumuri.

"Ca sa nu le mareasca salariile, ca nu avea de unde sa le dea sumele acelea, a promis imbobilul. Acum am fost informati ca trebuie sa parasim, ca au castigat in instanta evacuarea noastra. Toata lumea s-a dus de mai multe ori la el (n.r la Dumitru Bucsaru) si spunea ca e foarte aglomerat sau vorbea urat. De renuntat, nu vom renunta", spune Raluca Paduretu, sotia fostului mijlocas.