Si noi, Mircea? Federatia versus Lucescu | Bogdan Hofbauer despre aducerea lui Mircea Lucescu la nationala

Cum cadourile de la rusi vin rar, sa trecem repede la treaba. Avem un Lucescu, ce facem cu el? Avem chiar doi, dar n-avem timp de mistouri, trebuie sa ne miscam in viteza, turcii dau navala.

Nu e ceva de neimaginat ca turcii sa il ia iar pe Lucescu. Americanii iau programatorii si inginerii, europenii iau medicii si specialistii in constructii. Romania n-a reusit sa si-l ia inapoi pe Brancusi, dar poate incerca macar cu Lucescu?

Ar fi Lucescu util Romaniei? Cine crede ca nu, sa inchida pagina acum. Sigur n-ar intelege ce urmeaza! Si sa dea foc la internet!

OK, voi, restul… de fapt, noi, restul, suntem in stare sa valorificam un Lucescu? Hai sa nu ne gandim la el, sa fim egoisti si profitori in continuare: putem castiga de pe urma lui Lucescu?

Hai sa nu incepem cu „Nu se poate” si cu „Nu ar accepta”! Toti care masurati lumea doar in bani, acceptati o data ideea ca Lucescu nu se gandeste doar la asta. Sau nu acum! Ne-a avertizat la ultima aparitie publica despre varsta lui inaintata. Lucescu nici nu mai are timp sa-si cheltuie banii pe care ii are, oricat de sadic ar suna asta. Sunt mai multi banii decat anii.

Dar daca pe Lucescu l-a prins varsta asta in fotbal, e obligatoriu ca urmatoarea perioada sa o traiasca direct pentru fotbalul romanesc.

Nu-mi pierd vremea cu echipele de club. Pe moment, sunt prea prost pregatite si, oricum, n-ar intelege ceea ce Lucescu ar incerca sa explice. Cine trebuie sa mute e Federatia.

Ea, Federatia, care, in prostia ei comunista, l-a dat afara pe Lucescu in ’86 la inceputul unei campanii de calificare dupa o victorie cu 4-0. (Da, sa traiti!)

Ea, Federatia, care in mandatul de proportii ceausiste a lui Sandu nu a fost in stare macar o data sa il aduca selectioner pe Lucescu, dar a jonglat intre Iordanescu si Piturca la fel cum se striga prezenta in Rai cand singurii prin zona erau Adam si Eva. (Fara doar si poate).

Ea, Federatia lui Burleanu, care demonstreaza ca daca isi doreste ceva, de exemplu sa ramana la putere, face orice pentru asta! Schimba reguli de candidatura la alegerile FRF sau ofera bani cluburilor din ligile inferioare din buzunarele echipelor din Liga I cu logica evidenta ca trebuie sa ii multumesti pe cei cu voturile mai multe. (In mod cert)

Ea, Federatia lui Burleanu, care sufera de lipsa personajelor de reala valoare atat de tare, incat in ziua finalei Cupei Romaniei nu a gasit alta varianta decat ca insusi Razvan Burleanu sa ofere trofeul si castigatorilor de la Astra – pardon, de la Voluntari – dar si castigatorilor de la juniori, cu 4 ore inainte.

Ea, Federatia lui Burleanu, care a reusit, sa nu mai aiba in curtea ei oameni de fotbal, iar pe cei care ii admira si ii iubeste o tara intreaga sa ii tina dincolo de granita, atat de usor de trecut pentru Christoph Daum si secundul sau belgian.

Razvan Burleanu, nu spune ca nu poti sa il apropii pe Lucescu! Asa cum Iordanescu a devenit selectioner la Euro 2016 pentru ca era la locul potrivit cand a plecat Piturca, in aceleasi block-start-uri poate ajunge acum Lucescu.

Iar daca nu reusesti, domnule Burleanu, spune „Nu pot!” Dar spune tare sa te auda toata Ronania: „NU POT!” Stim ca poti.