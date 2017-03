Sepsi Sfantu Gheorghe a urcat pe loc de PROMOVARE dupa 3-0 cu Afumati! Rezultatele din B

Sepsi a urcat pe 2, cu 31 de puncte, dupa ce a batut-o clar pe CS Afumati, 3-0!

Olimpia, rivala directa in lupta pentru promovare, sta in aceasta etapa, in timp ce UTA, aflata sub Sepsi, joaca lui cu Metalul Resita. O alta echipa implicata in cursa pentru Liga 1, FC Brasov, joaca acum pe terenul Dunarii Calarasi. Juventus Bucuresti e lider detasat in B, cu 48 de puncte. Echipa lui Oprita a invins-o azi pe Luceafarul Oradea:



Rezultatele din B

Chindia Targoviste - FC Academica Clinceni 3-1

Honciu '16, '62 (penalti), Neguţ '39 / Chiacu '52

CS Balotesti - Foresta Suceava 2-0

Herea '61, Neagu '90

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - CS Afumati 3-0

Damian '42, Hadnagy '61, Issa '90

Juventus Bucuresti - Luceafarul Oradea 2-1

Chipirliu '16, Mihăescu '23 / Matei '45+2

În minutul 53, de la Juventus Bucuresti a fost eliminat Mihaescu.

13:30 Calarasi - Brasov

15:00 ASU Poli Timisoara - Dacia Unirea Braila

Luni, 15:00 UTA - Metalul Resita