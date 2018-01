Se reface Rapidul UEFAntastic! A revenit si Maftei, urmeaza Sapunaru

Se reface Rapidul UEFAntastic! Dupa Pancu si Niculae, in Giulesti a ajuns si Maftei. Urmeaza Sapunaru.

Maftei a luat ultimul titlu cu Rapid, in 2003 si s-a intors in Giulesti la 37 de ani. S-a bucurat de zapada ca in copilarie.



"Am declarat-o: de cand am plecat de la Rapid ca as vrea sa imi inchei cariera de fotbalist la Rapid", a spus Maftei.

Maftei vrea sa se retraga in prima liga, adica nu mai devreme de 41 de ani. Se bate cu Lacatus pentru promovare.

Maftei a sunat in Turcia si l-a chemat si pe Sapunaru la Rapid: "Noi incercam sa aducem Rapidul in prima Liga si el sa vina sa joace direct in prima liga".