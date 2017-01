Se imbraca de 3 ori pe an in rochie si a fost aleasa cea mai buna jucatoare din Romania! VIDEO

A facut gimnastica si atletism inainte sa ajunga cea mai buna jucatoare de fotbal din Romania.

Fata de la Cluj poarta tocuri doar de 3 ori pe an. Ioana are 27 de ani, joaca la campioana din Cluj si a urcat pe scena la gala in care stelistii au luat cele mai multe premii.

"Jucatorul preferat a fost Mirel Radoi. Imi place mult de Lucian Sanmartean" spune Ioana.

Reporter: Mai greu pe tocuri sau mai greu in teren cu mingea?

Ioana Bortan: Mai confortabil in iarba.

Reporter: Cam cat de des te imbraci elegant, in rochii?

Ioana Bortan: O data, de doua ori, de 3 ori maxim pe an

Si Hagi a luat premiu la gala, prin noul sau pusti minune - Razvan Marin, pe care incearca sa-l vanda in Italia.

"Trebuie sa muncesc de doua ori mai mult!. De asta m-am apucat de fotbal ca sa ajung la un club mare din Europa" spune Razvan Marin.