Se anunta SHOW ca in vremurile bune: rapidistii au vandut deja 5000 de bilete pentru derby-ul cu Steaua Armatei! Mircea Lucescu, asteptat in Giulesti

Rapidistii au vandut deja 5000 de bilete pentru derbyul din liga a 4-a, cu Steaua Armatei.

Campion cu Rapid in 99, Mircea Lucescu e asteptat in Giulesti.



Pancu se antreneaza ca Stallone pentru Rocky.



Biletele costa 5 si 10 lei la ultimul meci in Giulesti inainte ca stadionul sa fie demolat. Rapidistii asteapta 10 mii de oameni. 1000 vin din Ghencea cu Steaua lui Lacatus.



Fanii nu vor sa plece cu mana goala din Giulesti. Vor incerca sa ia scaune si bucati de gazon de pe arena care va fi reconstruita pentru Euro 2020.