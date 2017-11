"SCUZE din partea lui Cioinac!" Mijlocasul iesean si-a cerut scuze pentru declaratiile adresate lui Coltescu

Clubul CSM Iasi a anuntat pe site-ul oficial ca mijlocasul Ionut Cioinac regreta declaratiile adresate arbitrului Sebastian Coltescu.

"Mijlocaşul echipei noastre, Ionut Cioinac, regreta declaratiile de la finalul meciului cu Dinamo fata de viaţa personala a arbitrului Sebastian Coltescu. Ionut Cioinac pune aceasta reactie pe seama emotiilor si tensiunilor acumulate în timpul partidei", a scris gruparea ieseana pe site-ul oficial.

Dupa meciul de vineri, Cioinac a declarat :

"Acest arbitru poate a primit ordin. Nu am pus mana, nu m-am dus la el si nu l-am facut nesimtit. Zice ca m-am dus, l-am impins si l-am facut nesimtit. Cum poate sa inventeze asa ceva? Si colegii mei s-au dus la el si i-au spus: nu te-a facut nesimtit. Nu trebuie delegat. Dupa tentativele alea de omor nu mai gandeste. Nu prea a fost penalti la faza aceea, din ce am înţeles. Dar poate Poli Iasi nu are voie in play-off. Ne lasa fara cuvinte acesti oameni si isi bat joc de munca noastra. Vine acest om intr-un minut si ne distruge munca. Pana acum n-am vorbit de arbitraj. Dar nu se poate sa ne arbitreze un asemenea arbitru. Numai asa a tinut-o din minutul cinci, pleaca de-aici ca isi dau roşu. Este peste puterea mea de intelegere"



Dinamo Bucuresti a invins vineri seara formatia CSM Iasi cu 2-1, prin golurile lui Steliano Filip si Paul Anton, in timp ce pentru formatia ieseana a marcat Platini.

Ionut Cioinac a fost eliminat in minutul 51, iar in minutele de prelungire si Frasinescu a fost trimis la vestiare.