S-a vandut TITLUL! Brandul si palmaresul Otelului Galati, cumparate de un personaj anonim pentru echipa suporterilor

SC Otelul Galati, noua echipa a suporterilor din orasul de pe malul Dunarii, are de astazi palmaresul defunctei campioane a Romaniei.

Real - APOEL, Feyenoord - City, Tottenham - Dortmund! Rezumatele Champions League sunt azi, de la miezul noptii, pe PRO X! Dica, Budescu si Alibec CRED IN STEAUA LOR: FCSB - Plzen, in Europa League, se vede joi, 14 septembrie, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV

Otelul Galati exista din nou! Formatia infiintata de suporterii moldoveni beneficiaza acum de palmaresul si colectia de trofee a defunctei campioane a Romaniei din 2011.

Potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor, Iulian Apostol, directorul de imagine al SC Otelul, a fost la Bucuresti pentru a incheia formalitatile pentru preluarea palmaresului si a trofeelor, asta dupa ce o persoana anonima a decis sa le achizitioneze la licitatie cu 10.000 euro si apoi sa le doneze.

Societatea comerciala care detinea Otelul Galati a intrat in faliment in 2016, iar toate bunurile au fost scoase la licitatie. Acum, acestea au fost scoase la licitatie si achizitionate in vederea donarii noii echipe din liga a treia.