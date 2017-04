S-a intors N'Doye! VIDEO: A marcat in ultima etapa. Pentru cine da azi goluri in Romania

Ousmane N'Doye nu s-a inteles cu niciuna dintre echipele din Liga 1 care l-au dorit in iarna.

S-a intors la Deva, in C, si lupta pentro promovare alaturi de un alt fost jucator de Liga 1, Salif Nogo. N'Doye a reluat seria golurilor din toamna. In weekend, a marcat impotriva lui CSM Lugoj. Deva a batut cu 3-1 si e pe 5 in Seria a 4-a. E lupta totala pentru primul loc. Sunt 5 echipe distantate pe o distanta de numai 4 puncte!

AICI AI GOLUL MARCAT DE N'DOYE DIN PENALTY CU LUGOJ!