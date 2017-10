Romania. 2017! Uluitor: un arbitru, bagat in spital de un jucator, dupa ce i-a aratat cartonasul rosu! Colegii i-au strigat sa-l rupa cu bataia

Scene desprinse din Evul Mediu au fost consemnate astazi la un meci din liga a patra. Un arbitru a fost "jucat in picioare" de un jucator.

Arbitrul Alexandru Ciuchita a fost batut crunt de un fotbalist al echipei Petrachioaia, la meciul cu ACSO Pantelimon, din Liga a IV-a. Potrivit Libertatea, bataia a inceput dupa ce arbitrul i-a aratat fotbalistului Alexandru Tacmeanu cartonasul rosu.

"Era minutul 35, moment in care a avut loc acest incident. Un jucator face un fault de galben, era al doilea si era constient ca il va primi. Mi-a spus: Daca imi dai rosu, te omor! Eu nu tin cont de asa ceva, adica nu ma sperie, aplic doar regulamentul si incerc sa fiu cat mai echilibrat. Dupa ce i-am aratat rosu, mi-a dat doi pumni in tampla, am cazut, m-am ridicat, apoi m-a lovit din nou. Jucatorii ii strigau sa mai dea. Intre timp a venit si politistul, i-a luat o declaratie jucatorului care a spus ca eu i-am bagat mana in gat. I-am spus ca in orice caz in lumea asta exista arbitrii batuti de jucatori, nu invers.

Alexandru Tacmeanu este un jucator cunoscut inlumea arbitrilor pentru astfel de fapte. Pe carnetul sau de legitimare are doua pagini la rubrica de sanctiuni dictate impotriva sa. Are cate patru etape, cate patru etape...

Am fost la spital, mi s-a facut control tomograf si unul cervical, urmeaza sa merg la INML, dupa care sa merg la Politie pentru a depune plangere", a spus arbitrul Ciuchita pentru Ilfov Sport.

ProSport scrie ca situatia a fost tensionata dinaintea jocului, arbitrul fiind impracticabil. Arbitrul a decis ca meciul sa se joace, in ciuda protestelor gazdelor de la Pantelimon.

FOTO: Libertatea.ro