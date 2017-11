Proiect genial intr-un oras din Romania! TOATE meciurile din Liga a 4-a se filmeaza, apoi se discuta la PROCESUL ETAPEI, in direct la TV!

Liga a 4-a n-a avut niciodata parte de mai multa expunere ca acum!

Nu doar Steaua si Rapid fac a 4-a divizie mai tare ca niciodata. La Suceava, D-ul are propriul show TV de analiza! Asociatia Judeteana obliga toate cluburile sa-si filmeze partidele de pe teren propriu. Inregistrarile sunt centralizate si trimise apoi catre postul local Intermedia TV, iar cele mai importante momente sunt comentate live in fiecate saptamana.

"Am bagat in regulamentul competitiei obligativitatea filmarii meciurilor de catre gazde. In primul rand, am facut-o pentru a micsora nivelul violentelor de pe stadioane. Comisia de disciplina foloseste materialele video pentru a lua hotarari, la fel si comisia de arbitri. Nu in ultimul rand, ne ajuta mult si cu promovarea competitiei! Emisiunea TV e din ce in ce mai urmarita de suporterii din tot judetul", a spus pentru www.sport.ro presedintele AJF Suceava Ciprian Anton.

Pentru cazurile in care un club nu ofera materialele video la timp, Asociatia Judeteana a stabilit o sanctiune cat se poate de originala.

"Daca nu primim o inregistrare, amenda pentru club e de 300 de lei. Daca se mai intampla o data, inca 300 de lei. Din banii primiti de la echipa cumparam o camera video si o oferim clubului de la care am primit banii. Practic, nu pierd nimic", a explicat Anton.

Filmarea partidelor a produs rapid efecte: "Nivelul violentelor a scazut mult, nu au mai existat in liga a 4-a cazuri de genul celor care se ne speriau acum cativa ani. Oamenii au venit aproape de noi, au inteles ideea si a inceput sa le si placa sa pastreze arhiva video. Am avut si surprize la inceput, unele echipe ne trimiteau filmari de la nunti, botezuri sau alte evenimente private, dar intre timp s-au convins ca e numai in avantajul lor si ca ne ajutam reciproc."

Jurnalistii locali Daniel Vatamanu si Danut Chidovet, alaturi de jucatori sau antrenori din judet si de presedintele Anton vorbesc timp de o ora in fiecare saptamana despre evenimentele etapei.

"Lumea e din ce in ce mai atenta la ce facem, emisiunea e live si pe Facebook si e urmarita de tot mai multi oameni in timp real. Ne bucuram ca am avut si cateva goluri foarte frumoase despre care sa discutam, preferam sa ne concentram pe lucrurile bune din liga judeteana", a spus Chidovet.

Saptamana trecuta, la Suceava a ajuns un grup de 12 suporteri straini pentru a urmari meciuri din ligile inferioare.

"Am fost 11 englezi si un prieten din Norvegia. Am vazut pe net imagini din Bucovina, ne-am bucurat sa vedem ca se joaca si fotbal, asa ca ne-am strans si am venit la Suceava! A fost extraordinar, ne-am simtit minunat. Mi s-a parut o idee foarte buna sa vedem ca se filmeaza partidele, asa o sa ramanem in legatura mereu cu zona asta!", a comentat Stephen Carpenter, unul dintre britanicii care au venit la Suceava.