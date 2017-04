Robin Hood la FRF! Burleanu vrea sa ia de la "bogati" si sa dea la "saraci". Planul care poate porni un nou scandal in Liga I

Razvan Burleanu a anuntat ca va propune Adunarii Generale a FRF, din 27 mai, sa voteze „principiul de solidaritate”, care impune distribuirea unui procent de 5 la suta din drepturile de televizare a meciurilor din Liga I catre cluburile din ligile a II-a si a III-a.

Oficialul FRF a tinut sa motiveze propunerea executivului, dand exemple din alte campionate:

„Vreau sa clarific un lucru - FRF nu vrea sa-si finanteze proiectele sau sa-si plateasca salariile din banii de la Liga Profesionista de Fotbal. Mecanismul de solidaritate in sport este numele dat redistribuirii fondurilor financiare dinspre sportul de elita spre sportul de amatori. Consider ca e de datoria noastra sa gasim mecanisme de redistribuire la nivelul fotbalului din Romania. Consideram ca un procent de 5 la suta din drepturile tv incasate astazi de Liga Profesionista de Fotbal reprezinta un indicator legitim si proportional, bani care sa se intoarca catre Liga a II-a si a III-a, conform acestul principiu.

In Germania, echipele din esalonul secund primesc 20 la suta din sumele incasate de Bundesliga. In Suedia, procentul este 16 la suta, in Spania de 10 la suta. Azi, in Liga I, ai o medie a bugetelor de 5 milioane de euro, in timp ce la Liga a II-a media bugetelor este de sub 500.000 de euro, deci 10 la suta din bugetele de la Liga I. Acest sistem este cunoscut in intreaga Europa, dar nu a fost aplicat in Romania. Consideram ca acest procent de 5 la suta reprezinta un indicator legitim. E un principiu care trebuie aplicat”.

Intrebat ce se va intampla daca gruparile din Liga I nu vor fi de acord cu aceasta propunere, Burleau a spus: „Avem o Adunare Generala a Federatiei Romane de Fotbal, care este forul care decide organizarea fotbalistica. Acolo va fi luata aceasta decizie”.