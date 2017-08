Reguli de PARTID pentru CSA Steaua si Rapid! Direct in liga a 3-a, fara baraj! Pot promova direct AMANDOUA

Noile echipe CSA Steaua si Rapid au parte de sustinerea AMFB si FRF.

Ambele ar putea promova direct la finalul sezonului, desi regulamentul acum in vigoare e cu totul altul. Castigatoarele din D sunt obligatae sa dispute un baraj cu o alta campioana de judet, iar locul 2 e obligat sa incerce anul urmator, fara a fi recompensat in vreun fel.

Conform Gazetei Sporturilor, Asociatia Municipala si FRF incearca sa schimbe regulile si invoca seriozitatea celor doua proiecte. Atat CSA, cat si Rapid se vor baza pe bugete importante pentru nivelul la care joaca. De asemenea, ambele vor aduce un numar important de fani pe stadioanele din D-ul bucurestean si vor beneficia de arene de lux, reconstruite de la 0, pana in 2020. Aceste argumente, dar si faptul ca din C tot mai multe echipe renunta sau trateaza competitia fara sa-si propuna obiective importante, ii fac pe sefii FRF sa sustina ideea ascensiunii rapide pentru Rapid si CSA Steaua.

Din 2019, Federatia isi doreste ca Liga 1 sa revina la un sistem cu 16 cluburi tocmai pentru a le permite cluburilor istorice sa revina in elita. Petrolul, U Cluj si Otelul au cele mai mari sanse de a juca in prima divizie inca de atunci, in timp ce Steaua si Rapid pot promova abia in 2020.